Рома и Вова приехали к бабушке и дедушке в деревню на каникулы . Они помогали своим родным по хозяйству . Письма от родителей они получали от почтальона дяди Толи он приносит газеты бабушкам и дедушкам ,детские журналы ребятам....

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Рома и Вова приехали к бабушке и дедушке в деревню на каникулы . Они помогали своим родным по хозяйству . Письма от родителей они получали от почтальона дяди Толи он приносит газеты бабушкам и дедушкам ,детские журналы ребятам. найдите существительные в дательном падеже . Выделите их окончания.

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