Рома и Вова приехали к бабушке и дедушке в деревню на каникулы . Они помогали своим родным по хозяйству . Письма от родителей они получали от почтальона дяди Толи он приносит газеты бабушкам и дедушкам ,детские журналы ребятам....
Русский язык
Рома и Вова приехали к бабушке и дедушке в деревню на каникулы . Они помогали своим родным по хозяйству . Письма от родителей они получали от почтальона дяди Толи он приносит газеты бабушкам и дедушкам ,детские журналы ребятам. найдите существительные в дательном падеже . Выделите их окончания.
Ответ(ы):
Гость:
Бабушке мокон е. дедушке тоже е .своим 0 окончание .хозяйству окончание у. бабушкам окончание ам. дедушкам ам . ребятам ам удачи тебе
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