Почему животные живут в тайге чем кормятся гдеспят как охотятся
Обществознание
Почему животные живут в тайге чем кормятся гдеспят как охотятся
Ответ(ы):
Гость:
НЕТ В ТАЙГЕ ЖИВОТНЫЕ НЕ ЖИВУТ ПОТОМУ ЧТО ТАМ ЕСТ НЕЧЕГО И ПИТЬ НЕЧЕГО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рома и Вова приехали к бабушке и дедушке в деревню на каникулы . Они помогали своим родным по хозяйству . Письма от родителей они получали от почта...
Русский язык
Борющийся, заклеенный, нарисованный, рокочущий, изумляющий, услышанный, издаваемый, пишущий, следующий, передаваемый, невидимый, роющий, встреченны...
Математика
Коля на три года старше вани и на четыре года младше юры на сколько лет юра старше ??ани. как записать решение