Почему животные живут в тайге чем кормятся гдеспят как охотятся

Обществознание
Почему животные живут в тайге чем кормятся гдеспят как охотятся
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
НЕТ В ТАЙГЕ  ЖИВОТНЫЕ  НЕ  ЖИВУТ ПОТОМУ  ЧТО  ТАМ  ЕСТ  НЕЧЕГО И ПИТЬ  НЕЧЕГО 
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