Разбор номер 4 по русскому языку мальчик отложил ложку жадно пьет воду из кувшина. ПОМОГИТЕ!!

Русский язык
Разбор номер 4 по русскому языку мальчик отложил ложку жадно пьет воду из кувшина. ПОМОГИТЕ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 мальчик сущ .отложил гл . ложку сущ . жадно наречи .пьёт гл. воду сущ. из предлог . кувшина  сущ . отложил кто мальчик  отложил как жадно  пьет что воду  воду из чего из кувшина  и подлежащее мальчик  .сказуемое пьет и отложил удаче тебе 
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