Разбор номер 4 по русскому языку мальчик отложил ложку жадно пьет воду из кувшина. ПОМОГИТЕ!!
Русский язык
Разбор номер 4 по русскому языку мальчик отложил ложку жадно пьет воду из кувшина. ПОМОГИТЕ!!
Ответ(ы):
Гость:
мальчик сущ .отложил гл . ложку сущ . жадно наречи .пьёт гл. воду сущ. из предлог . кувшина сущ . отложил кто мальчик отложил как жадно пьет что воду воду из чего из кувшина и подлежащее мальчик .сказуемое пьет и отложил удаче тебе
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