Монолог про айропорт 5 предложений 6 класс
Қазақ тiлi
Монолог про айропорт 5 предложений 6 класс
Ответ(ы):
Гость:
Мен әуежайга таксимен келдім . Мен ұшақпен алматыға келдім. ауежайд өте әдемі. Мен анамен әуежайга бардым. Анам өзіне және маған билет алыпты. Әуежай өте керемет!!
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