Напишите мне одно слово на корень рос

Русский язык
Напишите мне одно слово на корень рос
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Роса вроде бы это так
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