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Разложите на множители: 16-b^4 p^6
Алгебра
Разложите на множители: 16-b^4 p^6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16-b^4 p^6= 4b^3(4b) p^5 (p).
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