Мне надо с рифмой и юморной

Русский язык
Мне надо с рифмой и юморной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я была учителем я бы смогла изменить школьное расписание, учить детей каждый день до поздна , не давала бы им лечь спать . Учеба , только учеба!!! Они бы выросли у меня послушными хулиганами!!! А конда не сделал домашнее задание не беда , на скамейку и бить розгами! !! Только так я бы стала учителем. Не правдо ли я хороший учитель?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази в килограммах 100 ц = 10 ц = 77 ц = 105ц= 707 ц =
Ответить
Математика
Как отнять 22/21-21/22
Ответить
Английский язык
Recommend your friend a book or a film to enjoy during their leisure time. Порекомендуйте своим друзьям книгу или фильм которую можно прочитать ...
Ответить
География
План характеристики любой отдельной страны Северной Америки
Ответить
География
Кто открыл Гренландию?
Ответить