Мне надо с рифмой и юморной
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Мне надо с рифмой и юморной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я была учителем я бы смогла изменить школьное расписание, учить детей каждый день до поздна , не давала бы им лечь спать . Учеба , только учеба!!! Они бы выросли у меня послушными хулиганами!!! А конда не сделал домашнее задание не беда , на скамейку и бить розгами! !! Только так я бы стала учителем. Не правдо ли я хороший учитель?
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