Кто открыл Гренландию?
География
Кто открыл Гренландию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впервые остров был обнаружен исландским моряком Гунбьёрном около 875 году (на берег не сходил) . В 982 году исландец норвежского происхождения Эйрик Рауда произвёл первое обследование острова и назвал его Гренландией.
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