Помогите пожалуста косиносы ,синусу

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Используются только для решения задач с прямоугольными треугольниками.есть такая запоминалка- косинус пригибается , синус прогибается, тоесть у синуса отношение противолежащей стороны к гипотенузе, а у косинуса отношение прилежащей стороны к гипотенузе.