Помогите пожалуйста рабочая тетрадь 2 класс В.П.Кузовлев стр.114 My Friend is... My Friend is...______________________. _______is________________________. _______is________and_____________. _________ is like________________...

Английский язык
Помогите пожалуйста рабочая тетрадь 2 класс В.П.Кузовлев стр.114 My Friend is... My Friend is...______________________. _______is________________________. _______is________and_____________. _________ is like__________________. Нужно вставить пропущенные слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My friend is very kind. He/she is good friend. He/she is communicate and optimistik. He/she is like my brother/sister.  Вроде так, если я правильно поняла задание :)
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