Пожалуйста!!!!Решите 5 и 6.....если сможете 7.......заранее спасибо:*
Физика
Пожалуйста!!!!Решите 5 и 6.....если сможете 7.......заранее спасибо:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.N=A/t N=21000Дж/300с=70Вт
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