А Укажите слова в которых есть корень с чередованием о-а поссорился Росток расист??й растолковать ложный растения Укажите В каких словах пишется приставка на с исписала беспечный восходить бесцельный разместим истёкший Укажите ...

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Автор: Гость