Правомерно ли выделять категорию состояния как часть речи(СОЧИНЕНИЕ)

Гость: Гость:

Я попробую доказать, правомерно ли выделять категорию состояния. Во-первых, слова категории состояния обозначают состояние природы и окружающей среды, физическое и душевное состояние человека. Во-вторых, категория состояния имеет свои морфологические признаки. В-третьих, слова категории состояния употребляются в предложении без подлежащего в роли сказуемого, выступая часто с глаголами было, будет, станет... В-четвёртых, слова категории состояния, как и наречия, не изменяются. Я считаю, что этих аргументов вполне достаточно, чтобы доказать, что категория состояния - отдельная часть речи.