Нужно определить падеж у имен существительных. Славка и Стаська закатились под учительский стол.
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Нужно определить падеж у имен существительных. Славка и Стаська закатились под учительский стол.
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Славка и Стаська - именительный стол - именительный
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