Нужно определить падеж у имен существительных. Славка и Стаська закатились под учительский стол.

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Нужно определить падеж у имен существительных. Славка и Стаська закатились под учительский стол.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славка и Стаська - именительный стол - именительный
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