Пожалуйста помогите))) Сейчас) Пожалуйста с рисунком,чтобы лучше было видно. Осно??ание пирамиды прямоугольный треугольник с катетом 4 √3 см и прилежащим к нему углом 60 градусов. Все боковые ребра пирамиды образуют с ее высот...

Геометрия

Пожалуйста помогите))) Сейчас) Пожалуйста с рисунком,чтобы лучше было видно. Осно??ание пирамиды прямоугольный треугольник с катетом 4 √3 см и прилежащим к нему углом 60 градусов. Все боковые ребра пирамиды образуют с ее высотой углы равные 45 градусов. Найти объем пирамиды)))

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