Пожалуйста помогите))) Сейчас) Пожалуйста с рисунком,чтобы лучше было видно. Осно??ание пирамиды прямоугольный треугольник с катетом 4 √3 см и прилежащим к нему углом 60 градусов. Все боковые ребра пирамиды образуют с ее высот...
Геометрия
Пожалуйста помогите))) Сейчас) Пожалуйста с рисунком,чтобы лучше было видно. Осно??ание пирамиды прямоугольный треугольник с катетом 4 √3 см и прилежащим к нему углом 60 градусов. Все боковые ребра пирамиды образуют с ее высотой углы равные 45 градусов. Найти объем пирамиды)))
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Гость:
Применено свойство медианы прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе
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