20 баллов Сложное,безумно сложно уравнение. Но,чтобы его решением было число 15
Математика
20 баллов Сложное,безумно сложно уравнение. Но,чтобы его решением было число 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1170 / х - (-51)) * 64 : . Немного недоизевательства.
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