Сформулируй задачу решением которой является выражение (56-32):8
Математика
Сформулируй задачу решением которой является выражение (56-32):8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазине продается 56 кг фруктов. Овощей на 32 кг меньше, чем фруктов. Печенья 8 раз меньше, чем овощей. Сколько печенья в магазине?
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