Що схвалює а що засуджує автора у казці микита кожум'яка допоможіть будь ласка

Українська література
Що схвалює а що засуджує автора у казці микита кожум'яка допоможіть будь ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
твір на тему що є виявом багатства духовного світу людини за Л. Українкою і за В. Сосюрою
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