За селом у чорній імлі спить ліс.Який іменник головниий а який другорядний?

Українська мова
За селом у чорній імлі спить ліс.Який іменник головниий а який другорядний?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ліс-головний іменник Селом-другорядний здається так.
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