Расшифруй схему предложения к рисунку 3
Русский язык
Расшифруй схему предложения к рисунку 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка рисует к схеме номер три.
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