Помогите ещё с задачей:496

Математика
Помогите ещё с задачей:496
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150:6=25 км/ч 25+5=30км/ч 150:30=5 ч 5+6=11 ч ответ за 11ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
(5) Change the sentence as in the example. Example: After he had received all the necessary documents, he went to the police station. Hav...
Ответить
Биология
30 баллов) В чем особенность строения цветка паслёновых растений?
Ответить
Русский язык
Запиши слова в два столбика в зависимости от места орфографии. Обьясни правописание гласных после шипящих в каждом слове. шепот, паучок, черный, ...
Ответить
Математика
Упростить выражение 10·0,23x·5 (подробно) 1) 11,5 2) 1,15x 3) 11,5x. 4) 0,115x
Ответить
Математика
Зефир стоит 116.90 руб .Сколько он стоил ,если подорожал на 26 процентов. Срочно нужно.
Ответить