Помогите ещё с задачей:496
Математика
Помогите ещё с задачей:496
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150:6=25 км/ч 25+5=30км/ч 150:30=5 ч 5+6=11 ч ответ за 11ч
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