Зефир стоит 116.90 руб .Сколько он стоил ,если подорожал на 26 процентов. Срочно нужно.
Математика
Зефир стоит 116.90 руб .Сколько он стоил ,если подорожал на 26 процентов. Срочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот всё просто 116,9*0,26=30,394
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