Зефир стоит 116.90 руб .Сколько он стоил ,если подорожал на 26 процентов. Срочно нужно.

Математика

Зефир стоит 116.90 руб .Сколько он стоил ,если подорожал на 26 процентов. Срочно нужно.

Автор: Гость