Зефир стоит 116.90 руб .Сколько он стоил ,если подорожал на 26 процентов. Срочно нужно.

Математика
Зефир стоит 116.90 руб .Сколько он стоил ,если подорожал на 26 процентов. Срочно нужно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот всё просто 116,9*0,26=30,394
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