Какой урон нанесли две аварии чернобыль и фукусим
Обществознание
Какой урон нанесли две аварии чернобыль и фукусим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они нанесли огромный урон атомной энергетике.
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