Расскажите о жилище и хозяйстве купца

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Основные занятия хеттов, как говорят историки, были связаны непосредственно с сельским хозяйством. Даже в хеттских документах и надписях встречается довольно много слов, которые имеют отношение к труду крестьян, например, ферма, свинарник, овчарня, стойло, козий загон, молотильный ток, фруктовый сад, дровяной сарай, луг, пасека, мельница, зернохранилище, плуг, водоотвод, лопата, сбруя, телега и другие. Однажды историки решили подсчитать, сколько нужно было обрабатывать пашни каждый год для прокорма только населения Хаттусы, хеттской столицы. Оказалось, что не менее 160 тысяч гектар. А Хаттуса, между прочим, была не единственным большим городом в Хеттском царстве. Так что представьте, как много приходилось трудиться жителям этого государства. Что касается торговли, то она играла не особо важную роль в жизни обычного земледельца-хетта, а вот ее роль в жизни всего Хеттского царства считалась довольно большой. Начиная с III тысячелетия до н. э. территории Малой Азии постоянно привлекали к себе огромное внимание торговцев из Шумера, Сирии и Аккада. Наличие огромное количества скота, простых и довольно дешевых ремесленных изделий, руд металлов, а также рабов, которые захватывались в междоусобных войнах и битвах, побуждало приезжих купцов и торговцев основывать в Малой Азии свои собственные поселения-колонии. Причем жили они здесь по нескольку лет, абсолютно безвыездно. Хеттские правители не отставали от купцов и извлекали хорошие выгоды из такой торговли. Например, чтобы получить право на торговлю на своих землях правители с иноземных купцов взимали немалые пошлины. Благодаря участию вавилонских и сирийских купцов в Хеттском царстве обильно развивалось денежное обращение и торговые отношения, из-за чего стремительно росло имущественное неравенство. Шаг за шагом хетты смогли взять в свои руки всю торговлю с другими странами, при этом вытеснив чужеземных купцов со своих территорий. Однажды власти решили ввести строгий запрет на вывоз некоторых товаров, к примеру, железа. Из некоторых источников можно узнать, что было несколько попыток тайного вывоза железа, но этому воспрепятствовала бдительная стража хеттов на границе. По землям Хеттского царства, в большей степени по его восточной части, шло много караванных торговых путей. К тому же его жители в какой-то степени зависели от ввоза готовых изделий и сырья, хотя и намного меньше, чем, например, вавилоняне или египтяне. В стране была древесина, зерно и много скота.