Подготовить рассказ о сосне

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Сосна – вечнозелёное дерево из семейства хвойных, покрытое корою бурого или пепельного цвета. У нее – длинные иглы и округлые шишки. С давних времён прочное бревно сосны было в большом употреблении. Оно служило и топливом, и материалом для построек и различных изделий.Сосна любит разместиться на сухих, песчаных пригорках, деревья могут стоять как небольшими группами, так и поодиночке. Приживается сосна и на открытых заболоченных местах — могучая корневая система позволяет ей сделать это. Сосна светолюбива. Она старается быть выше всех деревьев, чтобы быть поближе к солнцу.