Просклонять в Past simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицательной форме (-). Я (ездить) на черное море

Английский язык

Просклонять в Past simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицательной форме (-). Я (ездить) на черное море

Автор: Гость