Просклонять в Past simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицательной форме (-). Я (ездить) на черное море
Английский язык
Просклонять в Past simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицательной форме (-). Я (ездить) на черное море
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