ЗАДАНИЕ 1-ГО КЛАССА: ОБЪЯСНИ, КАК К ЧИСЛАМ 7,8 И 9 ПРИБАВИТЬ 4. ЗАПИШИ В ОКОШКАХ ЧИСЛА. 7+4=....; 7+3=....; 10+.....=.....; 7+4=....; 8+.....=10; 10+...=...; 9+4=.....; 9+....=10; ....+.....=.... ОЧЕНЬ ЖДУ ПОМОЩИ!!!!!!!
Математика
ЗАДАНИЕ 1-ГО КЛАССА: ОБЪЯСНИ, КАК К ЧИСЛАМ 7,8 И 9 ПРИБАВИТЬ 4. ЗАПИШИ В ОКОШКАХ ЧИСЛА. 7+4=....; 7+3=....; 10+.....=.....; 7+4=....; 8+.....=10; 10+...=...; 9+4=.....; 9+....=10; ....+.....=.... ОЧЕНЬ ЖДУ ПОМОЩИ!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+4=11 7+4=11 9+4=13 7+3=10 8+2=10 ( так как мы от 10 -8=2) 9+1=10( так как мы от 10 -9=1) Так чтоль?
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