Какое личное местоимение употреблено в стихотворении. Выпиши личное местоимение, укажи его падеж. Рядом напиши все другие его падежные формы. Храни огонь родного оч..га И не позарься на костры чуж..е- Таким законом наши предки ...
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Какое личное местоимение употреблено в стихотворении. Выпиши личное местоимение, укажи его падеж. Рядом напиши все другие его падежные формы. Храни огонь родного оч..га И не позарься на костры чуж..е- Таким законом наши предки ж..ли Изавещ..ли нам через века: Храни огонь родного оч..га.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нам-1л., Д.п., мы-нас-нам-нас-нами- о нас
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