Какой принцип положил М.М.Сперанский в основу своего проекта будущего устройства России?

История
Какой принцип положил М.М.Сперанский в основу своего проекта будущего устройства России?
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Гость:
Анализ экономического состояния и государственного устройства России в начале 19 в. Основные направления реформирования власти по плану М.М. Сперанского. Попытки проведения преобразований системы государственного управления, причины их провала.

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