Какой принцип положил М.М.Сперанский в основу своего проекта будущего устройства России?
История
Какой принцип положил М.М.Сперанский в основу своего проекта будущего устройства России?
Ответ(ы) на вопрос:
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Анализ экономического состояния и государственного устройства России в начале 19 в. Основные направления реформирования власти по плану М.М. Сперанского. Попытки проведения преобразований системы государственного управления, причины их провала.
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