Помогите решить задачу . От мотка верёвки сначала отрезали 9 дм ,потом 120 см. На сколько дециметров уменьшилось длина верёвки?
Математика
Помогите решить задачу . От мотка верёвки сначала отрезали 9 дм ,потом 120 см. На сколько дециметров уменьшилось длина верёвки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ДМ = 10 СМ 9 ДМ = 90 СМ 120 + 90 СМ = 210 СМ 210 СМ = 21 ДМ
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