Помогите решить задачу . От мотка верёвки сначала отрезали 9 дм ,потом 120 см. На сколько дециметров уменьшилось длина верёвки?

Математика
Помогите решить задачу . От мотка верёвки сначала отрезали 9 дм ,потом 120 см. На сколько дециметров уменьшилось длина верёвки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ДМ = 10 СМ 9 ДМ = 90 СМ 120 + 90 СМ = 210 СМ 210 СМ = 21 ДМ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пписьмо по памяти обознач орфограм
Ответить
Алгебра
Помогите решить плизз #1и2 срочно нужно завтра контрольная
Ответить
Английский язык
(5) Change the sentence as in the example. Example: After he had received all the necessary documents, he went to the police station. Hav...
Ответить
Русский язык
Синоним к слову очи?
Ответить
Геометрия
Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см. Знайти його основу, якщо вона в 1,5 рази менша, ніж бічна сторона
Ответить