Помогите решить задачу . От мотка верёвки сначала отрезали 9 дм ,потом 120 см. На сколько дециметров уменьшилось длина верёвки?

Математика

Помогите решить задачу . От мотка верёвки сначала отрезали 9 дм ,потом 120 см. На сколько дециметров уменьшилось длина верёвки?

Автор: Гость