Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см. Знайти його основу, якщо вона в 1,5 рази менша, ніж бічна сторона
Геометрия
Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см. Знайти його основу, якщо вона в 1,5 рази менша, ніж бічна сторона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2b+a, где а - основание b=1.5a, значит 2*1,5a+a=28 4a=28 a=28/4 a=7 ответ: 7 см
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