Составить отрицательные предложения к данным. 1) He is slim. 2)__________ 3) She is sad. 4)______ 5) She can skip. 6)_________ 7) I can swim. 8)___ 9) She is fat. 10)______ 11) I have got a cat. 12)_______ 13) She has got a dog...

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Составить отрицательные предложения к данным. 1) He is slim. 2)__________ 3) She is sad. 4)______ 5) She can skip. 6)_________ 7) I can swim. 8)___ 9) She is fat. 10)______ 11) I have got a cat. 12)_______ 13) She has got a dog. 14)______ 15) He has got a rabbit. 16)_______ 17) I have got a hen. 18)_________
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