выпиши синонимы группами Друг жара горячий товарищ дружеский зной знойный това??ищеский пекло приятель жаркий приятельский жгучий
Русский язык
выпиши синонимы группами Друг жара горячий товарищ дружеский зной знойный това??ищеский пекло приятель жаркий приятельский жгучий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг-товарищ,жара-зной, ,дружеский-товарищеский,знойный-жаркий,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Допишите уравнение химических реакция. Расставьте коэфиценты. Назовите тип каждой реакции. Укажите какими из них можно воспользоваться для получени...
Математика
Математика
Площадь фермерского хозяйства составляет 70,5 га. На 3 | 5 этой площади посеяли пшени??у,на остальной-овощи. Какова площадь участка,занятого овощами?