выпиши синонимы группами Друг жара горячий товарищ дружеский зной знойный това??ищеский пекло приятель жаркий приятельский жгучий

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выпиши синонимы группами Друг жара горячий товарищ дружеский зной знойный това??ищеский пекло приятель жаркий приятельский жгучий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг-товарищ,жара-зной, ,дружеский-товарищеский,знойный-жаркий,
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