Один из внешних углов треугольника равен 98 градусов Найдите углы треугольника не смежный с ним если один из этих углов в 6 раз меньше другого
Математика
Один из внешних углов треугольника равен 98 градусов Найдите углы треугольника не смежный с ним если один из этих углов в 6 раз меньше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешний угол треугольника равен сумме внутренних углов треугольника, не смежных с ним. Пусть меньший угол треугольника х, тогда второй угол 6х, их сумма х + 6х, что равно 98°.Составляем уравнение х + 6х = 98°, 7х = 98°, х = 98° : 7, х = 14° Ответ: меньший угол 14°, второй угол 6·14° = 84°
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