Один из внешних углов треугольника равен 98 градусов Найдите углы треугольника не смежный с ним если один из этих углов в 6 раз меньше другого

Математика

Один из внешних углов треугольника равен 98 градусов Найдите углы треугольника не смежный с ним если один из этих углов в 6 раз меньше другого

Автор: Гость