11/x-5=5/x-11 решите пожалуйста
Математика
11/x-5=5/x-11 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11х-5=5х-11 11х-5х х=6 11-5 х=6 6+6 х=12
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