Помогите решить плизз #1и2 срочно нужно завтра контрольная
Алгебра
Помогите решить плизз #1и2 срочно нужно завтра контрольная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а)(7*a^2-7*b^2)/(7*a-7*b)^2=(7*(a^2-b^2))/49*(a-b)*(a-b)=(7*(a-b)(a+b))/(49*(a-b)*(a-b))=(a+b)/(7*a-7*b)
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