Какая масса отсюда кальция образуется при разложении 30 г.Карбоната кальция?
Химия
Какая масса отсюда кальция образуется при разложении 30 г.Карбоната кальция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СaCO3 ⇒ CaO + CO2 1)ν(CaCO3) = 30г / 100г/моль = 0,3 моль 2) по уравнению ν(СаО)=ν(СаСО3) = 0.3 моль 3) m( СаО) = 0.3 МОЛЬ* 56 Г/МОЛЬ = 16.8 г ответ 16.8 г
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