Огниво-Г.Х. Андерсан (Краткий пересказ)!

Гость: Гость:

Возвращаясь домой, солдат встретил колдунью. Та направила его в дупло, где в трёх комнатах из трёх сундуков, охраняемых страшными собаками, он мог набрать медяков, серебра и золота, предварительно посадив собак на старухин клетчатый передник. За это она попросила принести ей находящееся там огниво. Выполнив всё согласно указаниям старухи, солдат отрубил советчице голову и забрал огниво себе. Прогуляв все деньги, а вместе с этим и потеряв всех новых друзей, солдат опять зажил бедно. Однажды он зажёг свечу, которая прилагалась к огниву — и перед ним появилась собака из первой комнаты... Оказалось, что с каждым ударом огнива появляется по собаке из того самого дупла. Солдат вновь зажил с размахом. Одной ночью ему захотелось увидеть принцессу. Собака принесла красавицу; утром девушка рассказала королю и королеве свой сон, в котором она будто ехала верхом на собаке и солдат поцеловал её. На следующую ночь фрейлина по приказу королевы отследила принцессу до ворот дома солдата, и поставила на этих самых воротах крест. Но собака увидела пометку и наставила крестов на всех соседних воротах. В следующий раз королева привязала на спину дочери мешочек с крупой, которая сыпалась на дорогу. Похитителя нашли и посадили в тюрьму. В день казни подмастерье сапожника за четыре медяка принёс солдату огниво. Последним желанием преступника было закурить — после щелчка огнива появились все три собаки, которые стали подбрасывать всю честную публику так высоко, что, падая, люди разбивались. Солдаты попросили счастливца быть королём и взять в жены принцессу. Собаки тоже присутствовали за свадебным столом «и делали от удивления большие глаза».