О каких явлениях в московской художественной жиззни идет речь в воспоминаниях Те??ешова?
История
О каких явлениях в московской художественной жиззни идет речь в воспоминаниях Те??ешова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основную ценность представляют его очерки, посвященные мрачному быту сибирских переселенцев в 80—90-х гг. («На ходу» , «Самоходы» , «Нужда» , «Домой» и др.) , написанные на основе наблюдений, сделанных им во время путешествий по Уралу и Сибири. Эти бытовые очерки подкупают своей простотой, бесхитростностью, правдивостью повествования. В ряде рассказов («Крамола» , «Петля» и др. ) Т. сочувственно откликнулся на революцию 1905. Но к общественным проблемам Т. подходит почти исключительно со стороны этической. Созерцательное отношение к действительности, отвлеченно-гуманистический подход к народу характеризуют его дореволюционное творчество. После революции Т. написал немного (в основном литературные воспоминания о прошлом: встречи с Чеховым, Горьким, Л. Андреевым и др.) . Т. известен также как автор произведений для детей и юношества.
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