Запиши слова в два столбика в зависимости от места орфографии. Обьясни правописание гласных после шипящих в каждом слове. шепот, паучок, черный, щелка,жучок, шорты, бычок, шов, шорох, шажок, пчелы, капюшон

Русский язык
Запиши слова в два столбика в зависимости от места орфографии. Обьясни правописание гласных после шипящих в каждом слове. шепот, паучок, черный, щелка,жучок, шорты, бычок, шов, шорох, шажок, пчелы, капюшон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шепот       черный паучок       щелка жучок         бычок шорты        шажок шов             пчелы шорох         капюшон тут зависит от букв а
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