Запиши слова в два столбика в зависимости от места орфографии. Обьясни правописание гласных после шипящих в каждом слове. шепот, паучок, черный, щелка,жучок, шорты, бычок, шов, шорох, шажок, пчелы, капюшон
Русский язык
Запиши слова в два столбика в зависимости от места орфографии. Обьясни правописание гласных после шипящих в каждом слове. шепот, паучок, черный, щелка,жучок, шорты, бычок, шов, шорох, шажок, пчелы, капюшон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шепот черный паучок щелка жучок бычок шорты шажок шов пчелы шорох капюшон тут зависит от букв а
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