Запиши слова в два столбика в зависимости от места орфографии. Обьясни правописание гласных после шипящих в каждом слове. шепот, паучок, черный, щелка,жучок, шорты, бычок, шов, шорох, шажок, пчелы, капюшон

Русский язык

Запиши слова в два столбика в зависимости от места орфографии. Обьясни правописание гласных после шипящих в каждом слове. шепот, паучок, черный, щелка,жучок, шорты, бычок, шов, шорох, шажок, пчелы, капюшон

Автор: Гость