30 баллов) В чем особенность строения цветка паслёновых растений?

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Паслен сладко-горький предпочитает влажные луга, овраги, берега рек, растет в болотистой местности. Относится к многолетним полукустарникам, имеет ползучее корневище, вырастает до двух метров. Стебли угловатые, вьющиеся, разветвленные, в нижней части одревесневают. Продолговатые листья имеют очередное расположение, если растереть лист в пальцах, можно ощутить неприятный запах. Цветки двуполые. Строение цветка у всех представителей семейства одинаковое: формула цветка семейства Пасленовых — Чашелистиков (5) Лепестков (5) Тычинок (5) Пестик (1). Лепестки сросшиеся, фиолетового цвета, пыльники желтые. Плод — ягода продолговатой формы, красная, до 3 см в длину. Цветет с мая по август.