Сколько стоит один альбом, если 5 альбомов стоят 60 рублей?
Математика
Сколько стоит один альбом, если 5 альбомов стоят 60 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:5=12(р)-стоит один альбом Ответ:12 рублей
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