При упаривании 15% раствора соли из каждого килограмма раствора было удалено 400 г в??ды. Вычислите процентную концентрацию раствора после упаривания

Гость: Гость:

В каждых 100 граммах раствора содержалось 15 грамм соли (из определения массовой доли или % концентрации. что одно и то же). Значит, в каждом килограмме содержалось 15х10 = 150 грамм соли. Масса соли после упаривания осталась неизменной. А масса раствора уменьшилась на 400 грамм на каждый килограмм и составила 1000-400 = 600 грамм раствора. значит, 600 грамм раствора после упаривания содержит 150 грамм соли. Тогда % концентрация (она же массовая доля) будет равна (150/600)х100% = 25%. Ответ: 25%.