При упаривании 15% раствора соли из каждого килограмма раствора было удалено 400 г в??ды. Вычислите процентную концентрацию раствора после упаривания

Химия
При упаривании 15% раствора соли из каждого килограмма раствора было удалено 400 г в??ды. Вычислите процентную концентрацию раствора после упаривания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждых 100 граммах раствора содержалось 15 грамм соли (из определения массовой доли или % концентрации. что одно и то же).  Значит, в каждом килограмме содержалось 15х10 = 150 грамм соли. Масса соли после упаривания осталась неизменной. А масса раствора уменьшилась на 400 грамм на каждый килограмм и составила  1000-400 = 600 грамм раствора. значит, 600 грамм раствора после упаривания содержит 150 грамм соли. Тогда % концентрация (она же массовая доля) будет равна  (150/600)х100% = 25%. Ответ: 25%.
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