При определение значение сложного вырождения ученики выполнили следуюшие действия 229-152 687:3 879-192 в каком порядке их выполняли восстанови вырожение значение которого находили ученики

Математика

При определение значение сложного вырождения ученики выполнили следуюшие действия 229-152 687:3 879-192 в каком порядке их выполняли восстанови вырожение значение которого находили ученики

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