При определение значение сложного вырождения ученики выполнили следуюшие действия 229-152 687:3 879-192 в каком порядке их выполняли восстанови вырожение значение которого находили ученики
Математика
При определение значение сложного вырождения ученики выполнили следуюшие действия 229-152 687:3 879-192 в каком порядке их выполняли восстанови вырожение значение которого находили ученики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(879-192):3-152=77 1) 879-192=687 2) 687:3=229 3) 229-152=77
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