Предложения со словами : Заросли,заря,зарница,касаться,прикосновение,предпологать,предложение ПЛИИИИИИИИИИИИИИЗ :з

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Предложения со словами : Заросли,заря,зарница,касаться,прикосновение,предпологать,предложение ПЛИИИИИИИИИИИИИИЗ :з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы очень долго передвигались по зарослям. моя бабушка встала раньше зари. мои друзья увидели мгновенную вспышку на небосклоне- это была зарница. врач мне сказал не касаться и не гладить животных. даже малейшее прикосновение и он проснется. я предполагаю, что их команда выйграла. он сделал ей предложение руки и с ердца.
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