Что такое гидравлический пресс? можно катко)
Физика
Что такое гидравлический пресс? можно катко)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидравлическую машину(это машины,действие которых основано на законах движения и равновесия жидкостей),служащую для прессования(сдавливания),называют гидравлическим прессом.Применяются там,где требуется большая сила.
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