По течению катер прлшёл 150 км/ч за 5 ч.против течения его скорость была на 12 км/ч мен??ше,чем по тесению.сколько км катер прошёл против течения за 3 часа

Математика

По течению катер прлшёл 150 км/ч за 5 ч.против течения его скорость была на 12 км/ч мен??ше,чем по тесению.сколько км катер прошёл против течения за 3 часа

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