По течению катер прлшёл 150 км/ч за 5 ч.против течения его скорость была на 12 км/ч мен??ше,чем по тесению.сколько км катер прошёл против течения за 3 часа

Математика
По течению катер прлшёл 150 км/ч за 5 ч.против течения его скорость была на 12 км/ч мен??ше,чем по тесению.сколько км катер прошёл против течения за 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150:5=30 км/ч - скор по теч 2) 30-12=18 км/ч - скор против теч 3) 1883=54 км - он прошел против теч за 3 часа 12 км/с это скорость реки 150 / 5 =30 км/ч (30-12)x3 = 54 км Ответ : 54 км
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