Решите задачу: Из двух городов ехали 2 поезда один шёл со скоростью 15км/ч а другой в3км/ч больше. Найдите время если известен путь между поездами

Математика
Решите задачу: Из двух городов ехали 2 поезда один шёл со скоростью 15км/ч а другой в3км/ч больше. Найдите время если известен путь между поездами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что значит в 3 км/ч больше? Так не бывает. Предположу, что на 3 км/ч больше.1) 15+3 = 18 (км/ч)скорость второго поезда2) 15+18 = 33 (км) столько они проходят за час вместе3) если известен путь, то надо его разделить на 33, получим время:t = S/33

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