Сочинение на тему: "На берегу реки(озера, пруда, моря и т.д)" (Что привело вас сюда)

Гость: Гость:

Я сижу на берегу реки. Я пришла сюда, чтобы полюбоваться пейзажем. По берегам реку окружает лес. Высоко в небе светит солнце, которое своими лучами согревает и дно реки как будто специально проложено камешками, в реке не видно рыб. Только одни мальки жучки садятся на поверхность воды. Она холодная, и наверно, поэтому они быстро улетают. С одной стороны берег покрыт водорослями, там растут камыши, а с другой тоже берег усеян камнями, наверное для того, чтобы можно было бы подойти и полюбоваться этим прекрасным пейзажем и всё хорошо посмотреть. Вокруг поют птицы. Несмотря на то что день был жарким, от реки веяло прохладой. И это придавало воздуху необычайную свежесть. Вода, которая билась о камни, разлеталась на маленькие капли, которые падали на берег и быстро испарялись. Я просидела на берегу реки долго, любуясь природой. Скоро стемнело, и мне надо было идти домой. Но я не хотела оттуда уходить.Мне очень понравился этот пейзаж.