Пожалуйста помогите решить; В геометрической прогрессии (аn) вычислите S6, если а1=48,g=-1/2
Алгебра
Пожалуйста помогите решить; В геометрической прогрессии (аn) вычислите S6, если а1=48,g=-1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой формулу точно не помню, но можно найти все члены и сложить. 48-24+12-6+3-1/2=31,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
По течению катер прлшёл 150 км/ч за 5 ч.против течения его скорость была на 12 км/ч мен??ше,чем по тесению.сколько км катер прошёл против течения з...
Русский язык