Пожалуйста помогите решить; В геометрической прогрессии (аn) вычислите S6, если а1=48,g=-1/2

Алгебра
Пожалуйста помогите решить; В геометрической прогрессии (аn) вычислите S6, если а1=48,g=-1/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой формулу точно не помню, но можно найти все члены и сложить. 48-24+12-6+3-1/2=31,5
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